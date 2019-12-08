Как в России отметили День волонтера

День волонтера отмечался в России в пятницу, 6 декабря. Праздник становится хорошей традицией. Еще одна его примета — сочинский ежегодный форум, который проходит в начале декабря. Ведь именно в Сочи зародилось современное волонтерское движение России. Больше 80% всех россиян хотя бы раз были добровольцами. То есть фактически вся страна всегда готова прийти на помощь нуждающимся, причем совершенно бескорыстно.

«Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всем. И какое понятие сейчас распространено — искусственный интеллект. Да, он может быть даже эффективнее человека в чем-то, но он искусственный. В нем нет того, что присуще человеку: нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех, у нас, оно есть», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на форуме Общероссийским народным фронтом был представлен новый формат обработки обращений граждан.