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  4. Владимир Путин посетил Международный форум добровольцев в Сочи

Владимир Путин посетил Международный форум добровольцев в Сочи

, 1:59 Эфирная новость 11

На форуме Общероссийским народным фронтом был представлен новый формат обработки обращений граждан.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Профессиональный праздник сегодня у тех, чье призвание помогать. Добровольцы со всей страны приехали в Сочи, чтобы принять участие в крупнейшем форуме.

Волонтеров поздравил и президент. Владимир Путин отметил, что армия добровольцев с каждым годом растет, сейчас их миллионы, а значит больше и помощи.

Общероссийский народный фронт уже 22 декабря в первых пяти пилотных регионах страны — Ульяновской, Московской, Нижегородской и Калининградской областях и в Приморском крае запустит специальное приложение. Туда будут стекаться все вопросы и жалобы жителей, которые решить другими способами почти невозможно.

Корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь побывал на форуме доброты. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премию «Меценат года» вручили на Культурном форуме в Петербурге.

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