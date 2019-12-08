Галкин признался, что с трудом уговорил Пугачеву прийти на его телешоу

Алла Пугачева не любит принимать участие в телевизионных программах. Об этом ее супруг Максим Галкин сообщил в своем шоу на Первом канале, пишет Starhit.

«Если вы думаете, что я, пользуясь своим семейным положением, могу легко получить свою жену к себе на программу, то вы ошибаетесь. Алла не любит, как и все приличные звезды, ходить на ящик. Спасибо, что ты пришла», — сказал Галкин.

По его словам, знаменитостей приходится заманивать в телешоу «всеми правдами и неправдами». Выпуск был посвящен фильму «Тот самый концерт» о юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. Гости в студии удивлялись, почему примадонна до сих пор не стала еще и кинозвездой. Она в ответ поделилась историей.

«Когда мне было 10 лет, в Москве был Международный кинофестиваль. Мы, девчонки, так были поражены — такие женщины выходили <…> Я думала: «Неужели есть в мире люди такие, которые могут в кино сниматься?» — призналась Пугачева.

Однако скоро певице может представиться возможность сняться в фильме в качестве актрисы. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что режиссеру Никите Михалкову «придется снять ее в ближайшее время».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма.