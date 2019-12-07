  1. Пятый канал
  4. Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма

Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма

, 10:06 | Валентин Черников 14

Примадонна представила в Москве картину «Тот самый концерт».

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Премьера фильма «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой прошла в Москве 6 декабря. Картина режиссеров Филиппа Григорьяна и Татьяны Гулиной посвящена выступлению Примадонны 17 апреля в Кремлевском дворце по случаю своего 70-летия. Экранную версию юбилейного шоу в кинотеатре «Октябрь» представила сама певица.

«Алла Борисовна всегда, начиная с 1975 года, была пионером на российской музыкальной сцене и продолжает быть пионером. В том числе она наконец добралась до кинематографа», — отметил со сцены сопродюсер фильма Константин Эрнст. Слова гендиректора Первого канала приводит ТАСС.

После показа Пугачева произнесла трогательную речь для поклонников

«Это и есть концерт, который я назвала „P.S“. Это то самое недосказанное, которое я, слава богу, успела досказать. Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя не желаю» — цитирует певицу сайт KP.RU.

Восторженные фанатыми с криками попросили Примадонну всегда оставаться на сцене. После чего она процитировала строчки собственной песни.

«Когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась, быть может, вздохнет кто-то очень легко. А кто-то заплачет, быть может», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева пришла на премьеру фильма «Тот самый концерт» без мужа и младших детей.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Последние новости

10:23
МВД: Въехавший в вестибюль станции водитель в Москве был пьян
10:15
Найден способ сбросить вес без диет и тренировок
10:06
Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма
9:55
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
9:36
Дональд Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
9:24
Константин Богомолов показал романтичное видео с Ксенией Собчак

Сейчас читают

Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]