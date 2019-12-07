Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма

Премьера фильма «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой прошла в Москве 6 декабря. Картина режиссеров Филиппа Григорьяна и Татьяны Гулиной посвящена выступлению Примадонны 17 апреля в Кремлевском дворце по случаю своего 70-летия. Экранную версию юбилейного шоу в кинотеатре «Октябрь» представила сама певица.

«Алла Борисовна всегда, начиная с 1975 года, была пионером на российской музыкальной сцене и продолжает быть пионером. В том числе она наконец добралась до кинематографа», — отметил со сцены сопродюсер фильма Константин Эрнст. Слова гендиректора Первого канала приводит ТАСС.

После показа Пугачева произнесла трогательную речь для поклонников

«Это и есть концерт, который я назвала „P.S“. Это то самое недосказанное, которое я, слава богу, успела досказать. Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя не желаю» — цитирует певицу сайт KP.RU.

Восторженные фанатыми с криками попросили Примадонну всегда оставаться на сцене. После чего она процитировала строчки собственной песни.

«Когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась, быть может, вздохнет кто-то очень легко. А кто-то заплачет, быть может», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева пришла на премьеру фильма «Тот самый концерт» без мужа и младших детей.