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«Я скучала»: Ротару выступила на фестивале в Москве

, 12:10 | Ниса Мурзанаева Видео 28

Приезд украинской певицы на «Песню года» был ознаменован скандалом из-за ее якобы антироссийских высказываний.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @vyacheslav_bordovskiya, @jeny_moskva

София Ротару выступила на музыкальном фестивале «Песня года», несмотря на большое количество противников ее приезда. Певица произвела настоящий фурор на столичной площадке «ВТБ Арена». Артистка вышла на сцену в элегантном черно-белом брючном костюме и исполнила несколько хитов. После шоу поклонники буквально завалили звезду букетами цветов.

Очевидно не только российские фанаты скучали по любимому кумиру. София Ротару и сама призналась — разлука со слушателями из России далась ей нелегко.

«Я очень по вам скучала», — сказала со сцены исполнительница.

Возвращение Софии Ротару на российскую сцену вызвало бурю негодования у общественности. Украинскую певицу обвиняли в антироссийской позиции и даже спонсировании армии Украины. Многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк заявила, что певица едет в Россию подзаработать. А эксперт при Госдуме и вовсе предложил лишить Ротару звания народной артистки СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров трепетно поухаживал за Софией Ротару на «Песне года».

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