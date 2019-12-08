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«Горжусь, что рядом!»: Киркоров трепетно поухаживал за Ротару на «Песне года»

, 9:04 | Ниса Мурзанаева Видео 35

Король отечественной поп-эстрады вручил украинской певице огромный букет цветов и проводил ее под руку до гримерки.

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Фото, видео: Instagram @sofiarotaru.official

София Ротару несмотря на большое количество противников ее приезда, произвела фурор своим выступлением на «Песне года». Большой концерт состоялся на столичной площадке «ВТБ Арена». Перед грандиозным шоу украинскую певицу у входа встретил Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады вручил поп-диве огромный букет цветов и проводил ее под руку до гримерки. В Instagram опубликовали видео трогательной встречи коллег по цеху.

«Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» — восхищенно говорил певец на кадрах.

 
 
 
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Публикация от 🌟 𝙎𝙤𝙛𝙞𝙖 𝙍𝙤𝙩𝙖𝙧𝙪 | София Ротару🌟 (@_sofia_rotaru_fan)  

Поклонники Софии Ротару были невероятно воодушевлены приездом кумира в Россию. Фанаты оставили под публикацией множество восторженных комментариев, в которых восхищались красотой и талантом любимицы. Пользователи соцсети также похвалили Филиппа Киркорова за галантность и учтивость.

«Мы вас всегда ждем, искусство должно быть выше политики!»

«Киркоров молодец, настоящий джентльмен»;

«Так рада, что Ротару выступает у нас опять!» — написали фолловеры.

Общественность ополчилась на Софию Ротару после того, как она объявила о своем возвращении на российскую сцену. До этого гражданка Украины заявляла, что никогда больше не будет выступать в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин считает миллионные гонорары Софии Ротару «абсолютно невысокими».

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