«Горжусь, что рядом!»: Киркоров трепетно поухаживал за Ротару на «Песне года»

София Ротару несмотря на большое количество противников ее приезда, произвела фурор своим выступлением на «Песне года». Большой концерт состоялся на столичной площадке «ВТБ Арена». Перед грандиозным шоу украинскую певицу у входа встретил Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады вручил поп-диве огромный букет цветов и проводил ее под руку до гримерки. В Instagram опубликовали видео трогательной встречи коллег по цеху.

«Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» — восхищенно говорил певец на кадрах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌟 𝙎𝙤𝙛𝙞𝙖 𝙍𝙤𝙩𝙖𝙧𝙪 | София Ротару🌟 (@_sofia_rotaru_fan) 7 Дек 2019 в 12:06 PST

Поклонники Софии Ротару были невероятно воодушевлены приездом кумира в Россию. Фанаты оставили под публикацией множество восторженных комментариев, в которых восхищались красотой и талантом любимицы. Пользователи соцсети также похвалили Филиппа Киркорова за галантность и учтивость.

«Мы вас всегда ждем, искусство должно быть выше политики!»

«Киркоров молодец, настоящий джентльмен»;

«Так рада, что Ротару выступает у нас опять!» — написали фолловеры.

Общественность ополчилась на Софию Ротару после того, как она объявила о своем возвращении на российскую сцену. До этого гражданка Украины заявляла, что никогда больше не будет выступать в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин считает миллионные гонорары Софии Ротару «абсолютно невысокими».