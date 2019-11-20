«Не буду ей аплодировать»: Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в РФ

Ангелина Вовк раскритиковала возвращение певицы Софии Ротару на российскую сцену. Громкое заявление телеведущая сделала телеканалу «Царьград».

Как писал 5-tv.ru, Ротару подтвердила участие в нескольких предновогодних концертах в Москве, включая фестиваль «Песня года». Кроме того, украинская артистка рассматривает предложения о московских корпоративах. Певица официально не давала концертов в России с конца 2018 года. Первое ее появление перед российскими поклонниками состоялось на «Новой волне» в Сочи в августе текущего года.

Ротару объясняла, что прекратила поездки в РФ, поскольку не хотела провоцировать украинских радикалов. По словам многолетней ведущей «Песни года», Ротару не следует ехать в Россию за деньгами, если она «так плохо» относится к этому государству. Шоу-бизнес — дело нечистое, но у занятого им человека должна быть совесть, считает Ангелина Вовк.

«Если ты вне политики, не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной. Я не пойду на концерт Ротару. Не буду ей аплодировать. Она приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену, скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Тогда и вести себя надо по другому по отношению к нашей стране», — заявила теледива.

Ранее 5-tv.ru писал, почему София Ротару не могла выступать в России. Свое объяснение на то дал Иосиф Пригожин.