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Видео: Провальный прокат Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине

, 13:14 | Василий Заика Фото 86

Российская фигуристка крайне неудачно выступила в произвольной программе и заняла шестое место в итоговой таблице. Фанаты спортсменки устроили акцию поддержки.

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Фото, видео: Instagram @teamzagitova

Российская фигуристка Алина Загитова крайне неудачно выступила в финале Гран-при в Турине.

17-летняя подопечная тренера Этери Тутберидзе в ходе проката не справилась с давлением и допустила множество ошибок, сорвав каскад тройной лутц-тройной тулуп и упав во время двойного акселя.

В результате Алина Загитова набрала всего 125,63 балла и заняла шестую строчку в итоговой таблице.

Многочисленные фанаты российской фигуристки в социальных сетях развернули целую акцию по ее поддержке. Пользователи публикуют соответствующие посты с хэштегом #алинаялюблютебя на разных языках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров призвал Алину Загитову и Евгению Медведеву подумать о завершении карьеры.

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