Видео: Провальный прокат Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова крайне неудачно выступила в финале Гран-при в Турине.

17-летняя подопечная тренера Этери Тутберидзе в ходе проката не справилась с давлением и допустила множество ошибок, сорвав каскад тройной лутц-тройной тулуп и упав во время двойного акселя.

В результате Алина Загитова набрала всего 125,63 балла и заняла шестую строчку в итоговой таблице.

Многочисленные фанаты российской фигуристки в социальных сетях развернули целую акцию по ее поддержке. Пользователи публикуют соответствующие посты с хэштегом #алинаялюблютебя на разных языках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров призвал Алину Загитову и Евгению Медведеву подумать о завершении карьеры.