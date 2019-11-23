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Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой пора завершать карьеру

, 8:20 | Светлана Александрова 5 253

По мнению олимпийского чемпиона, фигуристки не могут соперничать в Косторной и Трусовой.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, Zuma

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров призвал Алину Загитову и Евгению Медведеву подумать о завершении карьеры. По его мнению, на фоне высочайших результатов, которые демонстрируют россиянки Алена Косторная и Александра Трусова у фигуристок мало шансов на призовые места.

«Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Кончено, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — сказал Костомаров в интервью RT.

По его словам, даже если, например, Алине Загитовой в этом сезоне удастся собраться, принципиально это ничего не изменит. Ведь в ее арсенале нет тех сложных элементов, что у ее соперниц, и ожидать от нее более высоких результатов не приходится.

«У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — считает Костомаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд на этапе Гран-при в Японии, набрав 85,04 балла в короткой программе.

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