Рэпер Juice Wrld скончался в аэропорту Чикаго

Популярный американский рэпер Juice Wrld (настоящее имя Джаред Хиггинс) скончался в аэропорту Чикаго. По заключению врачей, причиной смерти 21-летнего музыканта стал сердечный приступ.

В последнем посте в Instagram, датированным 4 декабря, артист написал, что празднует свой день рождения уже неделю.

Популярность рэперу принес трек «Lucid Dreams», который на YouTube посмотрели почти 400 миллионов раз.

Дебютная работа Хиггинса называлась «Goodbye & Good Riddance» и заняла четвертую строчку в чартах США, но уже следующая - «Death Race for Love» выстрелила сразу на первое место.

Он был обладателем премий MTV Video Music Awards и Billboard Music Awards как лучший молодой музыкант.

Ранее в Лос-Анджелесе был застрелен известный рэпер Nipsey Husslе.