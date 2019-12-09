Работу морского порта в Находке приостановили за нарушение экологических норм

Работу АО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» в Находке приостановили на неопределенный срок за нарушение экологических норм, сообщает администрация Приморского края.

Как уточняется, стивидор — компания, которая занимается погрузочно-разгрузочными работами, — долгое время не устранял нарушений об охране окружающей среды: не оборудовал склады угля подпорными стенками и сбрасывал сточные воды в акваторию Японского моря без очистки.

Находкинский городской суд удовлетворил требования транспортного прокурора. Теперь, чтобы возобновить работу, порт должен построить подпорные стенки, согласовать действия в водоохранной зоне с Росрыболовством и разработать нормативы допустимых сбросов.

В июле предприятие проверил губернатор Приморья Олег Кожемяко и замгенерального прокурора России Игорь Ткачев. Тогда глава региона заявил, что стивидоры должны предоставить проекты по переходу на закрытую перевалку. Минимизировать выброс угольной пыли и перейти на высокотехнологичное производство ранее поручил президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с поврежденным после хлопка газа танкером в Находке.