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  4. Зачем картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами на выставке в Екатеринбурге

Зачем картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами на выставке в Екатеринбурге

, 6:01 Эфирная новость 17

Борцы за нравственность пояснили, что организаторы не сделали на мероприятие ограничений по возрасту.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Скандал разразился в Екатеринбурге. Там на выставке картин обнаженные натуры заклеили стикерами.

Борцы за нравственность посчитали, что такое искусство оскорбляет чувства посетителей, ведь ограничений по возрасту организаторы не сделали. На выставку пришли родители с детьми, а там — такое.

Впрочем, местные художники напоминают, что во всех музеях можно увидеть шедевры в стиле ню.

Авторы картин подчеркивают, что цензура запрещена. А обнаженная натура продиктована творческим замыслом и несет художественную нагрузку.

Например, это всем известный образ Маргариты на балу у Сатаны из романа Булгакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милонов сравнил конкурсы красоты с отбором лошадей.

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