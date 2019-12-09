Зачем картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами на выставке в Екатеринбурге

Скандал разразился в Екатеринбурге. Там на выставке картин обнаженные натуры заклеили стикерами.

Борцы за нравственность посчитали, что такое искусство оскорбляет чувства посетителей, ведь ограничений по возрасту организаторы не сделали. На выставку пришли родители с детьми, а там — такое.

Впрочем, местные художники напоминают, что во всех музеях можно увидеть шедевры в стиле ню.

Авторы картин подчеркивают, что цензура запрещена. А обнаженная натура продиктована творческим замыслом и несет художественную нагрузку.

Например, это всем известный образ Маргариты на балу у Сатаны из романа Булгакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милонов сравнил конкурсы красоты с отбором лошадей.