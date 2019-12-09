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Жители каких регионов меньше всего страдают от вредных привычек — рейтинг

, 8:34 | Карина Бернтгольц Видео 45

При составлении списка учитывались 6 показателей: курение, потребление алкоголя, преступления в состоянии опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также правонарушения, связанные с наркотиками.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jan Woitas, /Katrina Kochneva, /Khasan Ibragimov, /Serguei Fomine, /Vladimir Mayorov

Эксперты составили рейтинг российских регионов, учитывая количество вредных привычек у населения. Как пишет РИА Новости, при создании списка учитывались шесть показателей: курение, потребление алкоголя, преступления, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также правонарушения, связанные с наркотиками.

Результаты исследования показали, что лидерами по отсутствию вредных привычек являются жители Северного Кавказа. Первое место в ТОПе занимает Чеченская республика, на втором — Ингушетия. На третьей строчке расположился Дагестан. Первую пятерку замыкают Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания.

Отмечается, что для северокавказских республик характерны самые низкие показатели по потреблению спиртного и табачных изделий. Это, прежде всего, объясняется историей, религией и местными традициями.

Помимо жителей Северного Кавказа, в первую десятку рейтинга вошли также Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область. Во всех указанных регионах наблюдается низкое потребление алкогольной продукции и число курящих людей.

Последнюю строчку в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Согласно статистическим данным, недалеко от него ушли Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области. Проблемы населения в данных регионах связаны с чрезмерным потреблением табака и алкоголя.

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