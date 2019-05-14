Видео: Куда обратиться за помощью при отказе от сигарет?

Когда врачи говорят, что курение — это яд, они используют не метафору, а сухие факты. Сигареты содержат полоний, мышьяк и еще порядка четырех тысяч различных веществ, вредящих здоровью человека.

Однако курящих людей не зря называют зависимыми от табачных изделий — бросить вредную привычку крайне сложно даже при большом желании. Чтобы помочь россиянам отказаться от сигарет, был открыт специальный консультативный центр, сотрудники которого помогают всем желающим избавиться от губительной привычки.

В это учреждение можно не только прийти лично, но и позвонить. Во время бесплатных телефонных консультаций психологи центра подскажут, как отвлечь себя от навязчивого желания и что можно сделать, чтобы процесс отказа от табака прошел комфортнее.

Также специалисты проводят осмотр или дистанционный опрос обратившихся, устанавливают степень зависимости, учитывают физиологические особенности человека, стаж курения и психологические реакции. После этого предлагается максимально подходящий пациенту алгоритм отказа от сигарет.

Однако не стоит забывать и о помощи, которую могут оказать вам друзья и родные. Как писал ранее 5-tv.ru, поддержка близких названа самым эффективным способом отказа от курения.