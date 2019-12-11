Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Гороскоп на 2020 год для Весов

Год для Весов выйдет не самый простой. Отчасти это будет связано с тем, что вы захотите достичь многого, прилагая малые усилия. Во второй половине года (с июля по ноябрь) ожидается период конфликтов, противостояний и раздражительности.

С другой стороны, гороскоп показывает, что год не обещает Весам каких-то реальных сложностей, скорее мелкие неприятности.

Гороскоп 2020 для Весов по месяцам

Январь

Январь для Весов окажется сложным месяцем. Возможны растерянность, рассеянность, ухудшение самочувствия. Период не благоприятен для принятия важных решений. В начале месяца Весы подбодрят успехи на любовном фронте и ваша обаятельность — вы будете особо привлекательны в глазах окружающих. В конце месяца у вас добавится уверенности и решительности.

Февраль

Начало февраля, как показывает гороскоп, подходит для важных решений и настойчивых действий. Во второй половине февраля возможны сложности в личных отношениях: конфликты, неудовлетворенность, повышенные требования к партнеру.

Март

Март выйдет очень конфликтным. С одной стороны, вам сложно отстаивать свои интересы. С другой, окружающие тоже не торопятся их учитывать. Гороскоп предсказывает, что возможен внутренний конфликт и дискомфорт: и ссориться не хочется, и на самотек дела пускать тоже нельзя.

Апрель

В начале апреля продолжается период конфликтов. Но с середины месяца энергетический фон улучшается. Две планеты, связанные с сексом и романтикой — Венера и Марс — одновременно влияют на вас. Вы сочетаете в себе настойчивость и обаяние.

Май

В мае продолжается благоприятный период, особенно удачный для личной жизни. А вот в конце месяца, судя по гороскопу, у вас повысится концентрация и целеустремленность, что позволит вам успешно достигать ваши цели.

Июнь

В начале июня продолжается период, хороший для личной жизни. Однако наряду с этим возможны проблемы в деловой сфере. Неорганизованность, ошибки, неправильно понятые слова — все это преследует вас, создает нервозность и напряжение. Гороскоп предупреждает: нежелательно принимать важные решения, особенно во второй половине месяца.

Июль

Вы по-прежнему полны обаяния. Однако, как предсказывает гороскоп, наряду с этим появляются конфликты с окружающими. Во второй половине июля возможно перевозбуждение сексуальной сферы, что может негативно сказываться на уже имеющихся отношениях Весов или хуже: создать новые, но не те, к которым стремится седьмой знак зодиака.

Август

Начало августа благоприятно для принятия важных и стратегических решений. У вас получится хорошо все обдумать, увидеть все варианты в вашей ситуации и выбрать лучший. В конце августа возможно перенасыщение эмоциями и связанные с этим проблемы в отношениях. Вы будто ненасытны в любви и удовольствиях.

Сентябрь

Сентябрь позволит разумно подойти к сфере отношений — оценить, что там правильно, а что нет. Что убрать, а что оставить. Гороскоп показывает, что для Весов это будет довольно рассудочный период.

Октябрь

В октябре многие Весы справляют свой день рождения. Это идеальное время для того, чтобы осмыслить прожитый год и спланировать следующий. В этом году, как показывает гороскоп, Весы ощутят беспочвенный оптимизм, а еще желание получить многое без приложения хотя бы минимальных усилий.

Гороскоп предупреждает: учтите в своих планах, что, возможно, придется потрудиться больше, чем вы рассчитываете.

Ноябрь

Главная тенденция ноября — это ваша повышенная конфликтность. Судя по гороскопу, вы не будете проявлять ее открыто, но внутри может копиться раздражение. В первой половине месяца это больше всего скажется на личных отношениях — вы можете чувствовать себя обиженным или непонятым. Во второй половине ноября — рискует пострадать деловая сфера.

Декабрь

В начале декабря конфликтность Весов переходит в настойчивость, что позволяет им быстрее и эффективнее достигать целей. В конце декабря возможно улучшение в сфере личных отношений.

Сексуальный гороскоп на год для Весов

Мужчины — Весы

Мужчинам — Весам в предстоящем году достанется довольно много женского внимания, однако будет сложно этим правильно воспользоваться, так как может не хватать уверенности в себе.

Периоды повышения самооценки и мужественности гороскоп предсказывает Весам во второй половине января и второй половине апреля. Периоды неуверенности в себе или нетерпеливости, импульсивности — в первой половине марта, второй половине июля и с середины октября по середину декабря.

Особенно женское внимание будет направлено на вас весь период с середины апреля по конец июля, а также во второй половине сентября, первой половине ноября и в конце декабря. Период, когда ваша избранница может быть не удовлетворена вашими отношениями, возможен во второй половине февраля и второй половине августа.

Женщины — Весы

Предстоящий год для вас будет очень удачным в любовной и сексуальной сферах.

Удачные периоды с точки зрения вашей привлекательности и женственности: начало января, весь период с середины апреля по конец июля, вторая половина сентября, первая половина ноября, конец декабря. Неудачные периоды: вторая половина февраля, вторая половина августа.

Повышенное внимание к вам противоположного пола обещают вторая половина января и вторая половина апреля. Периоды конфликтов и сложностей в общении с мужчинами обещают первая половина марта, вторая половина июля и период с середины октября по середину декабря.

Судя по гороскопу, самым удачным для личных отношений и сексуальной жизни для Весов будет вторая половина апреля. А периоды, когда возможны яркие, но неоднозначные отношения предстоят во второй половине июля и в первой половине ноября.

Финансовый гороскоп на год для Весов

Финансовый год для Весов выйдет скорее неудачным.

Январь пройдет с переменным успехом, а уже в феврале и марте ожидаются финансовые сложности и неудачи. Апрель окажется финансово удачным, май тоже. Во второй половине июня снова начинается неудачный период, в июле — некоторое смягчение ситуации.

А с августа и до конца года доходы Весов могут быть ниже, чем вы ожидали. Либо вы слишком много запланировали, либо непредвиденные сложности плохо сказываются на ваших сбережениях.