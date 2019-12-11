Скорпионы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансы, секс и здоровье

Гороскоп на 2020 год для Скорпиона

Весь год для Скорпионов фоном будет присутствовать энергия творчества и устремленности к высшим идеалам. Вам следует больше полагаться на интуицию, которая у вас от рождения довольно сильная. Гороскоп показывает, что особенно полезно будет заняться творчеством и духовным развитием.

С середины года у вас может появиться сильное желание проявить индивидуальность: делать все по-своему, никого не спрашивая, ни на кого не оглядываясь. Подобные настроения рискуют усложнить ваши отношения с окружающими, особенно в личной жизни.

Гороскоп 2020 для Скорпиона по месяцам

Январь

Январь для Скорпионов выйдет очень позитивным. В каком-то смысле этот месяц для Скорпионов станет периодом духовного подъема. Вам следует задуматься о высших целях, направлении вашего развития, о том, что могло бы вам помочь измениться коренным образом.

Месяц хорош, чтобы решить эти вопросы и поставить конкретные цели. В конце января вас ждет период очарования, сильного личного обаяния и любовной игры.

Февраль

Весь февраль продолжается позитивный для Скорпионов период. Вера в свои силы и готовность меняться — вот основные его черты. Гороскоп настаивает: ставьте перед собой важные цели, в том числе внутреннего порядка, и у вас все получится!

Март

Начало марта будет для Скорпиона по-прежнему позитивным. Усилятся решительность и сфокусированность на своих целях, что поможет им настойчиво двигаться вперед.

Однако в середине марта, как показывает гороскоп, намечается период конфликтов в личной жизни. Вам сложно понять и принять партнера, а его не устраивает такое положение. Возможны ссоры или закрытость, увеличение дистанции между вами.

Апрель

Начало апреля хорошо подойдет для деловой активности. А вот с середины месяца начинается сложный период. Вы участвуете в каком-то конфликте, где каждая сторона не хочет поступиться своими интересами. Возможна затяжная ссора и противостояние, длящееся до середины мая.

Май

В начале мая продолжается конфликтный период. Постарайтесь пережить его без больших потерь. Ближе к концу месяца ваша настойчивость превратится в позитивную решительность, которая позволяет двигаться к вашим целям и в то же время благородно относиться к соперникам.

Июнь

Июнь для вас будет позитивным. Особенно ярко это проявится в деловой сфере, где вы сможете быть организованным и настойчивым одновременно. Это позволит активно действовать и не отклоняться от основного курса. В конце месяца, однако, с вашей стороны возможны неожиданные выходки и непредсказуемые поступки.

Июль

Гороскоп показывает, что в июле вы будете хорошо знать, чего хотите. И этот фокус поможет вам двигаться вперед. Однако ваши решения иногда будут настолько непредсказуемыми и непонятными для окружающих, что вам будет сложно заручиться их поддержкой. В целом вы неплохо будете справляться и своими силами.

Август

В начале августа ваша несговорчивость достигнет такого уровня, что вы можете рассориться с окружающими. Вы рискуете лишиться их поддержки, и это будет мешать вам достигать новых целей.

В конце августа ситуация, однако, смягчится, у вас появятся союзники, а сами вы почувствуете, что готовы сотрудничать с окружающими. В конце августа, как показывает гороскоп, возможны излишества в сексуальной сфере.

Сентябрь

Сентябрь для вас начнется благоприятно. Хорошее самочувствие, вера в свои силы, настрой на успехи и победы — вот то, что будет поддерживать вас первую половину месяца.

В середине месяца, судя по гороскопу, возможны конфликты в личной жизни. Ваша гордость не позволяет вам идти на компромисс в отношениях и это все портит. Постарайтесь понять и другую сторону.

Октябрь

В октябре вы проявите собранность, организованность и обаяние, благодаря которым заметно продвинетесь вперед. Вдумчивый ум приведет вас к глубоким открытиям, которые удастся элегантно донести до окружающих, соблюдая свои интересы. Благодаря этому, как предсказывает гороскоп, у вас получится влиять на окружение в нужном направлении.

Ноябрь

В ноябре многие Скорпионы встречают день рождения. Накануне праздника погрузитесь в себя и спросите — то ли я делаю? Всем ли я удовлетворен в этой жизни? Что мне следует изменить? Ответы запишите. Проанализируйте, как прошел прошлый год, насколько вы удовлетворены. А теперь спланируйте следующий так, чтобы удовлетворить глубинные потребности. Гороскоп показывает, что ноябрь особенно благоприятен для самоанализа и планирования.

Декабрь

Начало декабря, как предсказывает гороскоп, принесет Скорпионам обновление в чувствах и любовной сфере. Вы ощутите новые эмоции. С некоторыми из них и вам будет сложно справиться.

Однако они могут зародить в вас важные глубинные изменения и трансформации. Не упустите эту возможность измениться и лучше понять себя. В остальном декабрь будет способствовать вашей мечтательности и созерцательности.

Сексуальный гороскоп на год для Скорпиона

Мужчины — Скорпионы

Скорпионам 2020 год принесет не так много планетарных влияний в сфере любви и секса. Проще говоря, многое будет зависеть от вас лично.

Гороскоп показывает, что особая мужественность и сексуальность посетят вас в первой половине марта, а также в первой половине июня. Неудачный период — в середине апреля.

Периоды, когда женщин будет тянуть к вам как магнитом — вторая половина января, вторая половина августа, середина октября и начало декабря. Периоды разногласий и неудовлетворенности — середина марта и середина сентября.

Женщины — Скорпионы

Периоды усиления женственности и повышения самооценки для вас будут во второй половине января, второй половине августа, в середине октября и начале декабря. А вот понижение самооценки придется на начало января, середину марта и середину сентября.

Повышенное внимание мужчин к вам принесут первая половина марта и первая половина июня. Конфликты и раздоры возможны во второй половине апреля.

Наиболее ярким будет март, когда могут начаться значимые отношения, но впоследствии они станут для вас не вполне удовлетворительными.

Финансовый гороскоп на год для Скорпиона

Для Скорпионов финансовый год будет очень удачным. Особенно благоприятными будут январь и февраль. Март пройдет с переменным успехом. В апреле и мае возможны небольшие сложности.

А начиная с июня и до конца года будет идти позитивный для вас в финансовом смысле период.