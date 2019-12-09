«Все вранье!»: Панин назвал скандал на борту самолета постановочным

Алексей Панин назвал постановкой ролик с его дебошем на борту самолета. По словам мужчины, видео было записано специально, чтобы пошутить над россиянами.

В скандальном ролике актер стоит в проходе салона самолета и ругается с некоей девушкой — по словам Панина, ролик записан вместе с его дочерью. Артист утверждает, что никуда больше не полетит со своей спутницей, а самолет развернет и отправит в Турцию.

Instagram @actor_ap

После того, как информация о дебоше стала распространяться в сети, в сторис на своей странице в Instagram Панин разместил видео, которое было якобы сделано сразу после приземления самолета.

«У нас все хорошо. Что бы вам ни сказал — все вранье! Видео, которое мы сняли, постановочное. Я не в наручниках. Вот самолет, вот автобус, вот пассажиры», — рассказывает Алексей Панин.

По словам звезды, этот ролик — один из нескольких, которые были записаны специально для того, чтобы «потроллить» аудиторию. Панин нелестно отозвался об умственных способностях тех, кто принял его розыгрыш за чистую монету, также назвав таких людей «зомби».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Панин привязал дочь к батарее.