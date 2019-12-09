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Не все таблички лидеров «нормандской четверки» в Париже содержали фамилии

, 23:37 | Сергей Зеленский Видео 87

Особняком стал хозяин саммита — Эммануэль Макрон.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru

Кувертные карточки участников переговоров «нормандского формата» в Париже 9 декабря либо осознанно, либо по ошибке протокольной службы Елисейского дворца отличались между собой.

На табличке президента России было напечатано: «Его превосходительство, сэр Владимир Путин».

Такое же обращение было применено и к лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Однако особняком остался глава Пятой республики — Эммануэль Макрон, на чьей кувертной карте было написано лишь «Господин президент республики».

5-tv.ru

В Париже впервые за три года проходит саммит лидеров «нормандской четверки», призванной урегулировать кризис на юго-востоке Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой двусторонней встрече Путина и Зеленского в ходе этого саммита в Париже.

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