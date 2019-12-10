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Несколько человек погибли в результате стрельбы в больнице Чехии

, 10:50 | Марина Неруцких Срочная новость 47

Подробности трагедии уточняются.

В одной из клиник Чехии вооруженный злоумышленник открыл стрельбу. По информации министра внутренних дел Республики погибли несколько человек. Подробности трагедии уточняются.

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