В одной из клиник Чехии вооруженный злоумышленник открыл стрельбу. По информации министра внутренних дел Республики погибли несколько человек. Подробности трагедии уточняются.
Несколько человек погибли в результате стрельбы в больнице Чехии
Сегодня, 10:50 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 47
Подробности трагедии уточняются.
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