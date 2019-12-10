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  4. В лобовом столкновении в Крыму погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко

В лобовом столкновении в Крыму погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко

, 11:18 | Марина Неруцких Фото 25

Гибель чиновницы подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский.

Фото: МЧС РФ

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко стала одной из четырех жертв смертельного ДТП, которое произошло утром 10 декабря в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председатель Черноморского районного совета Алексея Михайловского.

«[Глушко] погибла в результате лобового столкновения, дорога была сухая», — цитирует агентство представителя администрации.

По словам Михайловского, чиновница направлялась в рабочую поездку по району.

Людмиле Глушко было 54 года. Администрацию Черноморского района чиновница возглавляла с июля 2016 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе Черноморское — Евпатория произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого все четыре участника ДТП погибли.

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