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Глава администрации Черноморского района Крыма погибла в ДТП

, 9:56 | Марина Неруцких Срочная новость 403

Смертельная авария произошла на трассе Черноморское — Евпатория утром 10 декабря.

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма. По предварительной информации среди жертв смертельного ДТП глава администрации Черноморского района, сообщает Интерфакс.

Авария с участием автомобилей KIA и Ford произошла около 8.50 по московскому времени на трассе Черноморское — Евпатория.

«В результате — четверо погибших, один из которых — глава Черноморской районной администрации», — цитирует свой источник агентство.

В пресс-службе республиканского МВД «Интерфаксу» подтвердили факт ДТП, но не уточнили личности погибших. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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