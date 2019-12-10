Глава администрации Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма. По предварительной информации среди жертв смертельного ДТП глава администрации Черноморского района, сообщает Интерфакс.

Авария с участием автомобилей KIA и Ford произошла около 8.50 по московскому времени на трассе Черноморское — Евпатория.

«В результате — четверо погибших, один из которых — глава Черноморской районной администрации», — цитирует свой источник агентство.

В пресс-службе республиканского МВД «Интерфаксу» подтвердили факт ДТП, но не уточнили личности погибших. Обстоятельства аварии устанавливаются.