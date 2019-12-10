В Петербурге на территории Кировского завода зафиксировано возгорание. Как сообщает телеканал 78.ru в своем Telegramm-канале, по предварительной информации, горит склад или цех.
На территории Кировского завода, по предварительной информации, горит склад
Сегодня, 13:46 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 57
О возгорании сообщил телеканал 78.ru в своем Telegramm-канале.
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