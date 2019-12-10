  1. Пятый канал
  4. На территории Кировского завода, по предварительной информации, горит склад

На территории Кировского завода, по предварительной информации, горит склад

, 13:46 | Марина Неруцких Срочная новость 57

О возгорании сообщил телеканал 78.ru в своем Telegramm-канале.

В Петербурге на территории Кировского завода зафиксировано возгорание. Как сообщает телеканал 78.ru в своем Telegramm-канале, по предварительной информации, горит склад или цех.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.72
-0.09 70.50
-0.26
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям

Последние новости

14:20
Память Юрия Лужкова увековечат в Москве и Калининградской области
14:14
Названы лучшие туристические направления в 2020 году
14:09
Стало известно место похорон Юрия Лужкова
13:55
«Он был разным мэром в разные годы»: Звезды и политики о скончавшемся Юрии Лужкове
13:46
На территории Кировского завода, по предварительной информации, горит склад
13:39
Подозреваемый в расстреле пациентов больницы в Чехии найден мертвым

Сейчас читают

«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]