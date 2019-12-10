Стали известны причины переноса запуска «Глонасс-М» с космодрома Плесецк

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» на борту, запланированный на 10 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области, отложен по техническим причинам, сообщает РИА Новости.

Как пояснил источник агентства в ракетно-космической отрасли, пуск перенесен из-за неготовности третьей ступени «Союза». В настоящий момент специалисты выясняют характер и причины неполадок ракеты-носителя.

Стоит отметить, что информацию о переносе запуска «Глонасс-М» в «Роскосмосе» комментировать отказались.

Новый аппарат должен заменить на орбите спутник с системным номером 742, который прекратил функционировать еще в августе, проработав семь лет. Запуск «Глонасс-М» должен состояться в ближайшие сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк.