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Стали известны причины переноса запуска «Глонасс-М» с космодрома Плесецк

, 16:50 | Василий Заика Видео 29

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником на борту был запланирован на 10 декабря.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» на борту, запланированный на 10 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области, отложен по техническим причинам, сообщает РИА Новости.

Как пояснил источник агентства в ракетно-космической отрасли, пуск перенесен из-за неготовности третьей ступени «Союза». В настоящий момент специалисты выясняют характер и причины неполадок ракеты-носителя.

Стоит отметить, что информацию о переносе запуска «Глонасс-М» в «Роскосмосе» комментировать отказались.

Новый аппарат должен заменить на орбите спутник с системным номером 742, который прекратил функционировать еще в августе, проработав семь лет. Запуск «Глонасс-М» должен состояться в ближайшие сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк.

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