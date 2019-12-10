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  4. Гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан в Петербурге

Гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан в Петербурге

, 15:59 | Марина Неруцких Срочная новость 224

О задержании главы компании заявили в пресс-службе строительной организации.

Фото: Известия / Александр Казаков

Генеральный директор компании «Метрострой» Николай Александров задержан в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на пресс-службу организации.

«Девятого и десятого декабря генеральный директор ОАО „Метрострой“ Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ОАО «Метрострой».

В компании подчеркнули, что им неизвестно в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения.

Кроме того, в сообщении уточняется, что обязательства ОАО «Метрострой» перед городом, будут выполняться. В частности, будут продолжены работы по устранению протечки, возникшие накануне на станции метро «Дунайская».

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