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В Бурятии малыш больше суток пробыл в квартире с мертвыми родителями

, 16:43 | Анастасия Игонина Видео 133

Полицию на место происшествия вызвали коллеги главы семейства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / N. Hochheimer / CHROMORANGE, Creativ Studio Heinemann, Nikolay Gyngazov, Georgiy Rozov; Известия / Алексей Майшев

В Бурятии младенец больше суток провел в квартире с мертвыми родителями. Тела супругов были обнаружены вечером 8 декабря.

По сообщению Следственного комитета республики, погибших обнаружили коллеги мужчины — они решили навестить главу семьи, поскольку тот не вышел на работу. Квартира, в которой произошла трагедия, находится на первом этаже: заглянув в окно, визитеры увидели в помещении тела своего коллеги и его жены.

Прибывшие на место правоохранительные органы вскрыли дверь в квартиру и обнаружили внутри 11-месячного малыша. Как выяснилось, он больше суток находился дома с мертвыми родителями. После медицинского осмотра ребенка передали в приют.

В квартире также нашли травматический пистолет. Следком возбудил уголовное дело — по предварительной версии, женщина застрелила мужа, а затем покончила с собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что младенец насмерть замерз в Волгоградской области.

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