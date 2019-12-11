  1. Пятый канал
  4. Какие города названы самыми комфортными для жизни в России

Какие города названы самыми комфортными для жизни в России

, 6:31 | Анастасия Игонина Видео 58

Столица набрала 59 из 100 возможных баллов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, /Пименов Роман, /Бобылев Сергей, /Джапаридзе Михаил, /Лысцева Марина

Названы самые комфортные и доступные для покупки жилья города России. Рейтинг составил институт территориального развития «Урбаника».

Лидером списка оказался Краснодар — суммарно после оценки всех критериев он набрал более 75 баллов. Вторую строчку занял Сургут — чуть больше 72. Третье место досталось Санкт-Петербургу — у Северной столицы 70 баллов. Москва заняло 52 место среди всех городов России, набрав 59 очков. Максимальная возможная сумма баллов — 100.

При оценке городов учитывались обеспеченность горожан жильем, транспортная доступность и благоустроенность населенного пункта. Также в расчет брались, например, число совершенных преступлений, средний уровень заработной платы, траты жителей на ЖКУ и даже климатические условия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких регионах россияне меньше всего страдают от вредных привычек.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

7:25
«Между елкой и пальмами»: Перминова не может определиться с зимними каникулами
7:17
Не злоупотребляйте! Как окрашивание волос может привести к раку груди
7:08
От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
7:00
Памятник власовцам установят в Праге вопреки протестам
6:54
«Лечу и вылетаю на свет»: Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть
6:47
Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

Сейчас читают

Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]