Какие города названы самыми комфортными для жизни в России

Названы самые комфортные и доступные для покупки жилья города России. Рейтинг составил институт территориального развития «Урбаника».

Лидером списка оказался Краснодар — суммарно после оценки всех критериев он набрал более 75 баллов. Вторую строчку занял Сургут — чуть больше 72. Третье место досталось Санкт-Петербургу — у Северной столицы 70 баллов. Москва заняло 52 место среди всех городов России, набрав 59 очков. Максимальная возможная сумма баллов — 100.

При оценке городов учитывались обеспеченность горожан жильем, транспортная доступность и благоустроенность населенного пункта. Также в расчет брались, например, число совершенных преступлений, средний уровень заработной платы, траты жителей на ЖКУ и даже климатические условия.

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