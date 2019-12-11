Медики заявили об опасном для мозга химикате в мандаринах

Россиян призывают присмотреться к мандаринам.

По словам ученых, один из главных символов Нового года может оказаться опасным для здоровья. Все дело в химикате, которым обрабатывают цитрусовые от грызунов и насекомых. Так называемый хлорпирифос может вызывать нарушения в работе мозга, и спровоцировать отставание в развитии у детей.

Для этого достаточно даже небольшого количества яда. Специалисты советуют покупать фрукты только в проверенных местах и не скупиться — низкая цена может говорить о плохом качестве продукта.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов.