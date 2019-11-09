Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Столичный диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных свойствах мандарина. Слова эксперта приводит газета «Вечерняя Москва».

По ее словам, этот фрукт содержит огромное количество витаминов, антиоксидантов, пищевых волокон, микро- и макроэлементов. Полезные вещества цитруса подавляют рост грибков, оказывают бактерицидное действие, выводят излишки холестерина, благотворно влияют на работу кишечника.

Мандарин особенно полезен в холодный период, отмечает диетолог. В них содержатся бета-каротин. Он способствует обновлению слизистых организма и необходим для поддержания иммунной системы.

Кроме того, продукт богат калием. Этот элемент укрепляет сердечную мышцу и выводит излишки жидкости.

При всех положительных свойствах мандарина есть его рекомендуется не всем, говорит Соломатина. В частности, людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом, повышенной кислотностью. В особенности нежелательно лакомиться цитрусом натощак.

Употреблять фрукт лучше целиком, а не в виде сока. В этом случае содержащийся в продукте сахар не повысит уровень глюкозы в организме и не окажет воздействия на поджелудочную. Глюкозу содержит клетчатка в дольках мандарина.

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