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Именитого фигуриста подозревают в домогательствах к ребенку

, 6:37 | Анастасия Игонина 38

Согласно расследованию SafeSport, титулованный французский спортсмен проявлял недвусмысленный интерес к несовершеннолетней девочке.

Фото: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura

Известного фигуриста подозревают в домогательствах к несовершеннолетней. В центре скандала оказался французский спортсмен Морган Сипре.

Согласно информации, которой располагает начавшая проверку американская организация SafeSport, инцидент произошел еще в 2017 году. Однако тогда родителей подвергшейся домогательствам девочки якобы заставили замолчать тренеры Сипре и его партнерши — пара готовилась к выступлению на Олимпийских играх 2018 года.

Сообщается, во время тренировки фигурист познакомился на катке с 13-летней американкой. Позднее мужчина стал присылать подростку свои фотографии интимного толка, пишет издание USA Today.

Пара Моргана Сипре и Ванессы Джеймс в настоящее время является действующим чемпионов Европы — фигуристы завоевали золото на соревнованиях в Минске в начале этого года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники одесского приюта приставали к воспитанникам и унижали их.

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