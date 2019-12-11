Именитого фигуриста подозревают в домогательствах к ребенку

Известного фигуриста подозревают в домогательствах к несовершеннолетней. В центре скандала оказался французский спортсмен Морган Сипре.

Согласно информации, которой располагает начавшая проверку американская организация SafeSport, инцидент произошел еще в 2017 году. Однако тогда родителей подвергшейся домогательствам девочки якобы заставили замолчать тренеры Сипре и его партнерши — пара готовилась к выступлению на Олимпийских играх 2018 года.

Сообщается, во время тренировки фигурист познакомился на катке с 13-летней американкой. Позднее мужчина стал присылать подростку свои фотографии интимного толка, пишет издание USA Today.

Пара Моргана Сипре и Ванессы Джеймс в настоящее время является действующим чемпионов Европы — фигуристы завоевали золото на соревнованиях в Минске в начале этого года.

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