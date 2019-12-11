Не знаешь мовы — плати. На Украине собираются штрафовать за русский язык. Говорить на нем запретят в больницах, школах, государственных учреждениях и даже в общественном транспорте.

Официальные письменные обращения, будь то заявление или любой запрос, тоже должны быть исключительно на украинском. В противном случае — штраф до 500 долларов.

При этом средняя зарплата в Незалежной — 400, а пенсия и того ниже — всего 100. Но киевских чиновников это не останавливает. Они считают, что таким образом, они заставят полюбить мову.

«Когда граждане Украины, например, приходят в кафе и обращаются к обслуживающему персоналу на украинском языке, а им не отвечают на государственном языке, то это нарушение закона», — говорит уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

Помимо русского, которым пользуется значительная часть населения во всех без исключения областях Украины, под запрет попадут языки национальных меньшинств. Ранее в Совете Европы вновь раскритиковали языковой закон Незалежной. В Евросоюзе, куда так стремится Киев, призвали не делать язык предметом межэтнических разногласий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о Марше света: сотни людей в Латвии вышли на улицы поддержать русский язык.