Путин поддержал инициативу использовать маткапитал на оплату операций детям

В России могут расширить использование маткапитала. Деньги предлагают направить на лечение детей, а также проведение высокотехнологичных операций. С таким предложением региональные уполномоченные по правам человека обратились к президенту. Владимир Путин инициативу поддержал, но призвал хорошо проработать этот вопрос. Лазеек в законе, которыми могут воспользоваться мошенники, быть не должно.

«Думаю, что, конечно, это можно сделать. Я всегда аккуратно, осторожно стараюсь относиться к различным вариантам использования этих средств, потому что боюсь, что людей будут обманывать. Нельзя открывать эти дополнительные лазейки для обмана людей, но вот на операции, наверное, да. Надо только продумать, чтобы это уходило именно туда, о чем вы сказали», — сказал президент РФ.

Владимир Путин напомнил, что с начала следующего года маткапитал будет проиндексирован. Рост составит почти 4%. Таким образом, выплаты увеличатся до 466 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.