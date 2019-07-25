Первый заместитель главы Министерства труда РФ Алексей Вовченко заявил, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, а его величина более существенной, сообщает РИА Новости.
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Не так давно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сумму материнского капитала в России увеличат до 470 тысяч рублей.