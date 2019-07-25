В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной — видео

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По мнению замглавы ведомства Алексея Вовченко, данная мера должна действовать всегда, а величина маткапитала может быть более существенной.

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Фото, видео : © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Первый заместитель главы Министерства труда РФ Алексей Вовченко заявил, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, а его величина более существенной, сообщает РИА Новости.

«Пока изменений в закон нет. Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной. Чтобы эта мера была всегда, чтобы индексировалась всегда, чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», — сказал Алексей Вовченко в ответ на вопрос об отношении ведомства к возможному продлению срока действия программы до 2025 года.

Не так давно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сумму материнского капитала в России увеличат до 470 тысяч рублей.

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