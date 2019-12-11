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Ностальгическое шоу «Легенды РЕТРО FM» состоится в Москве 14 декабря

, 17:44 | Светлана Александрова 15

Единственный в мире фестиваль, объединяющий звезд 70-х, 80-х и 90-х годов XX века, в этом году пройдет на новой площадке — во Дворце спорта «МЕГАСПОРТ».

Фото: 5-tv.ru

Главное ностальгическое шоу страны «Легенды РЕТРО FM» состоится в Москве 14 декабря. Единственный в мире фестиваль, объединяющий звезд 70-х, 80-х и 90-х годов XX века в этом году не только отмечает юбилей, но и впервые меняет площадку в Москве. Знаковые отечественные и зарубежные артисты трех десятилетий выйдут на сцену во Дворце спорта «МЕГАСПОРТ».

В праздничном представлении примут участие культовые европейские группы Dschinghis Khan и Secret Service, которые когда-то воссоединились именно на «Легендах». Вместе с ними вечно молодые хиты эпохи диско споют любимцы публики — французский дуэт Ottawan. Среди российских участников — кумиры нескольких поколений: Лев Лещенко, Игорь Корнелюк, Влад Сташевский, Таня Буланова и многие другие.

По многолетней традиции в программе концерта заявлены и исполнители, которые выступят на «Легендах РЕТРО FM» впервые. Это будут суперзвезды, представляющие совершенно разные направления поп-музыки: «Иванушки International» и Михаил Шуфутинский, а также редкая гостья из 80-х — певица Lian Ross.

За международные хиты эпохи 90-х на супершоу «Ретро FM» в этот раз отвечают признанные короли танцпола Lou Bega и E-Type. А специальным гостем 15-го по счету фестиваля станет абсолютная легенда отечественной эстрады, Народная артистка СССР, всенародно любимая София Ротару.

Кроме того, к юбилею своего фестиваля радиостанция готовит грандиозную постановку и множество приятных сюрпризов для зрителей. Супершоу «Легенды РЕТРО FM» — это уникальный шанс прокатиться на машине времени, раньше всех начать встречать новый 2020 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Ротару, не дававшая концертов в России с конца 2018 года, возвращается и выступит сразу на нескольких фестивалях.

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