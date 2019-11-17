Ротару возвращается в Россию и выступит на новогодних концертах и корпоративах

София Ротару возвращается в Россию после долгого отсутствия. Горячо любимая звезда выйдет на сцену крупных площадок столицы и выступит на корпоративах, пишет KP.RU.

В декабре певица обрадует фанатов участием в «Песне года», чего не сделала в 2018-м. Концерт пройдет 7 декабря. Его запись покажут в эфире 1 и 2 января 2020 года.

Кроме того Ротару подтвердила участие на фестивале «Легенды Ретро FM» 14 декабря. Поклонники ждут ее появления и на съемках традиционных голубых огоньков.

Помимо стадионных концертов звезда рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах в Москве. Размер гонорара — 3,1 — 3,8 миллиона рублей за выход. Как уточняет интернет-портал, в эту сумму входит оплата транспортных расходов певицы и ее коллектива, проживания и самого концерта.

София Ротару не давала концертов в России с конца 2018 года. Хотя по некоторым данным, она все же приезжала на частные закрытые мероприятия. Первое ее появление перед российскими поклонниками состоялось на «Новой волне» в Сочи в августе текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Ротару раздразнила поклонников длинными ногами.