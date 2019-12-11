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Скандальный памятник власовцам все-таки установят в Праге

, 20:30 Эфирная новость 25

Общественные слушания прошли накануне. Многие жители города высказались против, но их мнение русофобски настроенные чехи не услышали.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

В Праге решено поставить памятник власовцам. Не самому Власову, а именно власовцам — как участникам антигитлеровского пражского восстания 1945 года. Мол, таким образом они искупили вину за убийства и зверства, которые совершили под фашистскими знаменами.

Общественные слушания прошли накануне. Многие жители города высказались против, но мнение общественности русофобски настроенные чехи не услышали. Хотя на собрании предлагали разные варианты. Например, вынести вопрос на референдум. Против идеи высказывался и президент страны Милош Земан, но он в этом вопросе бессилен, муниципалитеты сами решают, какой памятник ставить или убирать.

Почему обвинения в сотрудничестве власовцев с СС и о других военных преступлениях не услышали, рассказывает Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Праге сносят памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

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