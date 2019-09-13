В Праге объяснили причины переноса памятника маршалу Коневу

В Праге хотят снести памятник советскому маршалу Коневу. Это решение властей возмутило местных жителей. Они устроили акцию протеста, напоминая, что во время Второй мировой именно Конев руководил операцией по освобождению Чехословакии от фашистов, и глумиться над монументом – кощунственно.

Вступился за памятник и президент Чехии. Милош Земан назвал все это «позором для республики». Но районные власти - а именно они приняли решение убрать монумент непреклонны.

Согласно логике 35-летнего чиновника, освободителями он считает американские войска, которые подошли к Праге одновременно с советскими бойцами Первого Украинского фронта, однако в боях участвовать не стали. Всю тяжесть противостояния с загнанными в угол фашистами взяли на себя именно красноармейцы Конева.

Ценой 13-ти тысяч жизней советских солдат в Праге уничтожена группа армий «Центр». В плену оказались больше 800 тысяч гитлеровцев, среди которых, кстати, были власовцы. С какой радостью жители Праги встречали советские войска, видно по этим кадрам хроники. Маршалу Коневу было присвоено звание почетного гражданина чешской столицы.

Александр Сиротин подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой информацией была дополнена табличка полководцу Ивану Коневу на пражской ратуше.