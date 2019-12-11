Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили обстановку в Сирии, а также затронули вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное администрацией главы Турции.

Во время разговора Путин и Эрдоган высказались за активизацию усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в сирийской провинции Идлиб. Главы стран признали необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии САР и важность реализации дальнейших планов в энергетике и военно-техническом сотрудничестве.

Еще одной темой, обсуждаемой в ходе беседы, стала ситуация в Ливии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин и Эрдоган выразили беспокойство столкновениями в районе Триполи и пришли к выводу о том, что нормализовать обстановку помогут прекращение огня и переговоры.

Накануне разговора, 10 декабря, глава Турции заявил об открытости диалога с Путиным.

«С господином Путиным мы говорим и действуем открыто. У него нет тайных замыслов», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 22 октября приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.