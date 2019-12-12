Житель Иваново напал на медиков скорой помощи из-за того, что не смог объехать их служебный автомобиль, припаркованный на проезжей части. Видео с дорожным инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи стоял у одного из подъездов жилого дома. В этот момент к нему подъехала машина темного цвета. Водитель попытался объехать медиков, но решил, что ему не хватит места.

Тогда мужчина вышел из темного автомобиля и начал призывать сделать то же самое медиков. Они недолго переговорили на улице, после чего медработники вернулись в машину.

Водителя легковушки разговор, судя по всему, только разозлил. Он начал бить по скорой кулаками, повредив боковое зеркало. Врачи попытались урезонить буяна, и слегка прижали его капотом служебного авто к легковушке, но мужчина завелся еще больше.

После небольшой паузы и еще нескольких ударов буян сел в свою машину, сдал задним ходом до поворота, а затем проехал мимо скорой по неасфальтированному участку, находящемуся буквально в нескольких метрах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом необычном нападении на медиков — житель Иркутска набросился на врача скорой помощи с напильником.