Чем опасно подключение к бесплатному Wi-Fi и как защитить себя?

Использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей может быть опасным. С таким предупреждением по итогам исследования выступили специалисты антивирусной компании ESET.

Эксперты установили, что к общедоступным точкам Wi-Fi подключаются 74% пользователей интернета. Почти каждый второй участник опроса (49%) пользуется бесплатным беспроводным интернетом в кафе, 42% — в отелях, каждый третий — в торговых центрах и аэропортах.

Более 60% респондентов признались, что используют Wi-Fi для переписки в соцсетях, более 40% — чтения новостей, 25% — для проверки почты. Приложения банков с таким подключением к интернету запускает каждый десятый. Столько же респондентов совершают онлайн-покупки.

«Такие виды активности представляют опасность для личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях, платежную информацию», — предупредили специалисты.

Для защиты своих данных эксперты рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности. В частности, не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакер за 20 минут взломал сеть «Сапсана» и получил данные о пассажирах. Для этого он использовал Wi-Fi.