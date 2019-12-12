  1. Пятый канал
  4. Чем опасно подключение к бесплатному Wi-Fi и как защитить себя?

Чем опасно подключение к бесплатному Wi-Fi и как защитить себя?

, 6:02 | Игорь Рязов Видео 16

Общедоступными точками беспроводного интернета пользуются 74% пользователей сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Jaap Arriens, /Никольский Алексей, /ZEUS, /Yui Mok, ВКонтакте @nod32

Использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей может быть опасным. С таким предупреждением по итогам исследования выступили специалисты антивирусной компании ESET.

Эксперты установили, что к общедоступным точкам Wi-Fi подключаются 74% пользователей интернета. Почти каждый второй участник опроса (49%) пользуется бесплатным беспроводным интернетом в кафе, 42% — в отелях, каждый третий — в торговых центрах и аэропортах.

Более 60% респондентов признались, что используют Wi-Fi для переписки в соцсетях, более 40% — чтения новостей, 25% — для проверки почты. Приложения банков с таким подключением к интернету запускает каждый десятый. Столько же респондентов совершают онлайн-покупки.

«Такие виды активности представляют опасность для личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях, платежную информацию», — предупредили специалисты.

Для защиты своих данных эксперты рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности. В частности, не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакер за 20 минут взломал сеть «Сапсана» и получил данные о пассажирах. Для этого он использовал Wi-Fi.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний

Последние новости

6:11
«Упала от бессилия»: Тодоренко восхитила Собчак своим шпагатом
6:02
Чем опасно подключение к бесплатному Wi-Fi и как защитить себя?
5:50
Настя Каменских в маечке-бюстгальтере сделала селфи в уборной — фото
5:39
Борис Джонсон испугался вопросов журналистов и спрятался в холодильнике
5:28
В Госдуме отреагировали на намерение США признать Россию «спонсором терроризма»
5:07
Альбину Джанабаеву в сексуальном наряде сравнили с Джулианной Мур

Сейчас читают

Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний
Как живет после выхода из колонии звезда «Дома-2» Анастасия Дашко
Годовалая дочь Кудрявцевой сразила соцсети новым методом надевания тапочек

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]