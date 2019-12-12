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Обнаружены «черные ящики» вертолета Ми-28, разбившегося под Краснодаром

, 9:05 | Ниса Мурзанаева Видео 21

В результате крушения погибли два пилота воздушного судна.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

Найдены «черные ящики» вертолета Ми-28, потерпевшего крушение под Краснодаром. Бортовые самописцы воздушного судна обнаружены в нормальном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Нашли бортовые самописцы, они целые. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев», — рассказал собеседник издания.

По его словам, на месте работает специальная комиссия, которая пытается установить обстоятельства произошедшего. Возможными причинами авиакатастрофы называют «техническую неисправность и человеческий фактор».

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае в ночь с 11 на 12 декабря. В результате происшествия погибли два пилота воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы основные версии крушения вертолета Ми-28 под Краснодаром.

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