Обнаружены «черные ящики» вертолета Ми-28, разбившегося под Краснодаром

Найдены «черные ящики» вертолета Ми-28, потерпевшего крушение под Краснодаром. Бортовые самописцы воздушного судна обнаружены в нормальном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Нашли бортовые самописцы, они целые. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев» , — рассказал собеседник издания.

По его словам, на месте работает специальная комиссия, которая пытается установить обстоятельства произошедшего. Возможными причинами авиакатастрофы называют «техническую неисправность и человеческий фактор».

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае в ночь с 11 на 12 декабря. В результате происшествия погибли два пилота воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы основные версии крушения вертолета Ми-28 под Краснодаром.