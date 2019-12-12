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  4. Три человека погибли в ДТП с «КАМАЗом» в Архангельской области

Три человека погибли в ДТП с «КАМАЗом» в Архангельской области

, 9:55 | Марина Неруцких Срочная новость 64

Всего в аварии пострадали семь человек.

Фото: МЧС РФ

Три человека погибли в аварии в Архангельской области. Как стало известно 5-tv.ru, на 1047 километре федеральной трассы М-8 в Холмогорском районе Архангельской области по неустановленной пока причине столкнулись микроавтобус «Мерседес» и «КАМАЗ». В результате аварии пострадали семь человек, из них трое — погибли. Еще четыре человека были изъяты из покореженного транспорта и переданы медикам скорой помощи, их состояние не уточняется. 

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