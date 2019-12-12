Совсем скоро наступит самый долгожданный праздник — Новый год. Экстрасенс Наталья Малышева рассказала, как правильно встретить торжество. Поскольку 2020-й — год Белой Металлической Крысы, то ясновидящая посоветовала окружить себя как можно большим количеством белых вещей.

«Символично будет встречать этот новый год во всем белом, с белыми скатертями. Желательно даже елочку украсить беленькими шариками», — сказала медиум.

С кем, как и где отмечать Новый год — 2020

Наталья Малышева дала рекомендации, в какой компании стоит отмечать Новый год людям, мечтающим обрести свою любовь.

«Мы все стремимся обрести семейное счастье. Сама Крыса не любит одиночество. Поэтому однозначно рекомендую — огромной компанией, знакомые, незнакомые, можно организовать тур выездной, где будут новые люди. Чем больше новых знакомств, тем больше шансов встретить любовь в новом году», — убеждена экстрасенс.

Женатым и замужним ясновидящая посоветовала не разлучаться друг с другом в праздник. По словам Малышевой, Крыса — существо семейное, поэтому следует чествовать ее в компании близких.

«Это может быть даже корпоратив на работе, но тогда все пары должны быть на нем семейными. Тогда порядок и гармония будут сопутствовать в семейной жизни весь год», — заявила эксперт.

Как привлечь деньги и удачу в 2020 году

Экстрасенс считает, что 2020 год идеален для осуществления крупных финансовых сделок и проектов. Однако план стоит разработать заранее, чтобы с наступлением Нового года тут же начать его реализовывать.

«Девиз года — меньше слов, больше дела. То есть, пришла какая-то идея — сразу беритесь ее воплощать, и вам будет сопутствовать успех», — сообщила ясновидящая.

В Новом году Наталья Малышева посоветовала всем правильно питаться. Праздничный стол должен изобиловать мясом, рыбой и, в особенности, злаковыми: хлебом, выпечкой.

Также экстрасенс рассказала об интересных ритуалах, которые помогут людям в осуществлении их самых заветных желаний. В первом случае, нужно принести домой живую ветку ели и сорвать с нее 12 иголочек. В качестве благодарности растению следует повесить на ветку новогоднее украшение. Иголочки символизируют желания. То есть, под бой курантов нужно озвучить 12 своих мечт. Затем иголочки следует спрятать в укромное местечко до следующего года.

Второй способ исполнить любые желания от Натальи Малышевой немного проще. Экстрасенс уверяет — она не единожды проверяла его на себе.

«В новый год подготовьте 12 листочков и пропишите на них желания. Подложите под подушку, а проснувшись утром, не вставая с постели, достаньте только три желания — вот именно они и сбудутся. Проверено лично!» — сказала ясновидящая.

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