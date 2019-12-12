Три человека пропали во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Три человека пропали во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает РИА Новости. Судно загорелось во время ремонтных работ в доке в Мурманске. По предварительным данным, пожар произошел из-за сварочных работ.

По данным Интерфакса, на данный момент площадь возгорания составляет 120 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, тушение ведется силами флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пламя вспыхнуло в энегоотсеке авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который на данный момент стоит в доках на судоремонтном заводе. На месте происшествия работают пожарные расчеты.