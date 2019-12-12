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Три человека пропали во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

, 11:11 | Карина Бернтгольц 98

Судно загорелось во время ремонтных работ в доке в Мурманске.

Фото: РИА Новости / Павел Львов

Три человека пропали во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает РИА Новости. Судно загорелось во время ремонтных работ в доке в Мурманске. По предварительным данным, пожар произошел из-за сварочных работ.

По данным Интерфакса, на данный момент площадь возгорания составляет 120 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, тушение ведется силами флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пламя вспыхнуло в энегоотсеке авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который на данный момент стоит в доках на судоремонтном заводе. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

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