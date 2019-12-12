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Эксклюзивное видео пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

, 11:23 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 822

Минобороны не подтверждает данные по пострадавшим на крейсере «Адмирал Кузнецов».

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Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места происшествия на судоремонтном заводе под Мурманском. На кадрах видно, что в небо поднимается густой черный дым.

Тем временем, в Министерстве обороны РФ не подтвердили информацию о трех пропавших в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». В ведомстве сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Так же собеседник 5-tv.ru уточнил, что площадь возгорания на данный момент составляет 30 квадратных метров.

Отмечается, что пламя вспыхнуло в ходе огневых работ в первом энергоблоке крейсера. Тушение пожара ведется силами флота.

По предварительным данным, на судне проводились сварочные работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар вспыхнул в одном из отсеков авианесущего крейсера, который сейчас стоит в доках на судоремонтном заводе под Мурманском.

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