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Названа официальная причина пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

, 11:25 | Карина Бернтгольц 155

Судно загорелось во время ремонтных работ в доке в Мурманске.

Фото: РИА Новости / Павел Львов

Названа причина пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя судоремонтного завода «Звездочка», где находится «Адмирал Кузнецов», возгорание вспыхнуло из-за сварочных работ в первом энергоблоке судна.

По данным ТАСС, на данным момент все работники эвакуированы. В ликвидации пожара задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

По данным Министерства обороны, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится в доках на судоремонтном заводе. По предварительным данным, после пожара пропали три человека.

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