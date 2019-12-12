Названа официальная причина пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Названа причина пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя судоремонтного завода «Звездочка», где находится «Адмирал Кузнецов», возгорание вспыхнуло из-за сварочных работ в первом энергоблоке судна.

По данным ТАСС, на данным момент все работники эвакуированы. В ликвидации пожара задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

По данным Министерства обороны, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится в доках на судоремонтном заводе. По предварительным данным, после пожара пропали три человека.