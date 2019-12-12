На Украине продлили действие закона об особом статусе Донбасса на год

Депутаты Верховной рады Украины на внеочередном заседании приняли решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Данное предложение поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

«В статье закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» цифры «2019» заменить цифрами «2020», — приводит ТАСС текст принятого документа.

Поправки вступят в силу после публикации изменений в официальной прессе. До этого необходимо, чтобы документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят украинским парламентом 18 октября 2014 года, после чего неоднократно продлевался. Согласно предыдущей редакции, действие документа должно было истечь 31 декабря 2019 года.

Закон предусматривает введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР. Согласно тексту документа, положения об особом статусе вступят в силу после проведения на территории Донбасса демократических выборов по правилам Украины и под контролем международных наблюдателей. Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа, закрепившая в законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако это требование до сих пор не было выполнено.

После саммита «нормандской четверки» в Париже Зеленский заявил, о том, что действие документа об особом статусе Донбасса будет продлено до конца 2020 года. Согласно тексту коммюнике, составленного по итогу встречи глав четырех государств, Киев согласен на постоянный особый статус для региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР обвинили Киев в фальсификации текста коммюнике по итогам саммита в Париже.