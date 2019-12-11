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В ДНР обвинили Киев в фальсификации текста коммюнике по итогам саммита в Париже

, 15:57 | Карина Бернтгольц Видео 34

Денис Пушилин обратился к офису президента Украины с требованием опубликовать точный текст итогового документа встречи «нормандской четверки».

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, Спринчак Валентин, Zuma, Carlos Garcia Granthon

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил киевские власти в искажении текста коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки» главами четырех государств: России, Германии, Франции и Украины.

По его словам, стороны на встрече признали необходимость согласования всех аспектов особого статуса Донбасса, в то время как на сайте президента Украины говорится о договоренности рассмотреть «все правовые аспекты Закона об особом статусе», что существенно сужает понятие особого статуса.

«Они сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе и поправки в конституцию. Именно на таких условиях была подписана «формула Штайнмайера«», — цитирует ТАСС Пушилина.

После заявления главы ДНР украинские власти внесли правки и опубликовали на сайте подлинный текст коммюнике, однако они коснулись документов только на русском и украинском языках. Англоязычный вариант остался без изменений. Это вызвало новую волну возмущений Пушилина. Он потребовал, чтобы на всех версиях официального сайта главы Незалежный был опубликован правильный текст документа, принятый на саммите «нормандской четверки».

«Можно было бы принять это за рассеянность слуг офиса президента, но коммюнике для четырех государств согласовывалось именно на английском языке, данная фальсификация является недопустимой! <…> Пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита», — заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее 5-tv.ru приводил положения коммюнике, принятого на саммите «нормандской четверки».

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