Новые подробности крушения вертолета Ми-28 под Краснодаром

Экипаж потерпевшего крушение в Краснодарском крае вертолета Ми-28 «Ночной охотник» был заменен перед самым крушением.

Как пишет РЕН ТВ, ротация была произведена по приказу командира полка. Командиром экипажа был назначен подполковник Склянкин, летчиком-штурманом — майор Кушниренко.

Что стало причиной замены — не сообщается. Вероятно командир принял решение отправить в полет более опытных пилотов, так как перед этим Ми-28 совершил вынужденную посадку в 12 километрах от аэродрома. По информации РЕН ТВ, предыдущий экипаж в составе майора и капитана в ходе планового полета приняли решение посадить машину из-за ухудшения метеоусловий. После этого к месту посадки прибыли два заместителя командира полка и была произведена замена экипажа.

Около 20.00 11 декабря «Ночной охотник» поднялся в воздух и направился в сторону аэродрома «Кореновск», однако спустя пять минут вертолет пропал с радаров. В последствие на месте крушения машины были найдены тела пилотов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаружены «черные ящики» вертолета Ми-28, разбившегося под Краснодаром.