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«Самая красивая в России»: Ходченкова в откровенном платье «взорвала» сеть

, 19:10 | Ниса Мурзанаева Фото 146

Актриса пришла на светское мероприятие в компании подруги. Красавиц в черном и белом нарядах сравнили с «инь и ян».

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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в компании подруги Екатерины Мухиной. Звездные приятельницы нарядились в похожие по крою платья разных цветов: черное и белое. Откровенные одеяния светских львиц позволили фанатам насладиться идеальными фигурами кумиров. Элегантные образы красавиц дополнили легкие босоножки и изысканные украшения.

«Мы к балу готовы!» — заявила подруга кинозвезды в подписи к посту.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники актрисы оценили наряды обеих подруг. Многие фанаты отметили — знаменитости напоминают китайский «инь и ян». Всего за час снимок светских львиц набрал около десяти тысяч лайков. Большинство восторженных комплиментов все-таки достались кумиру миллионов зрителей — Светлане Ходченковой. 36-летняя актриса поразила пользователей невероятной красотой.

«Шикарные красотки»;

«Инь и ян»;

«Вы — фантастика!»

«Ходченкова — самая красивая в России!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлану Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера.

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