«И вас-таки раздели!»: Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера

Актриса Светлана Ходченкова едва ли ожидала такой реакции преданных поклонников после фотосессии без бюстгальтера. Возможно, артистка и предполагала, что тираж глянцевого журнала, на обложке которого и будет размещена фотография, будет раскуплен моментально, однако ее фанаты так не уверены.
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Подписчики 36-летней артистки в Instagram восприняли ее снимок, где она сидит в черных трусах, скрестив ноги и едва прикрыв ладонями грудь, неоднозначно.
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Ранее Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела.