«И вас-таки раздели!»: Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера

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Актриса снялась для обложки глянцевого журнала в одних трусах.

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Фото, видео : Instagram @svetlana_khodchenkova

Актриса Светлана Ходченкова едва ли ожидала такой реакции преданных поклонников после фотосессии без бюстгальтера. Возможно, артистка и предполагала, что тираж глянцевого журнала, на обложке которого и будет размещена фотография, будет раскуплен моментально, однако ее фанаты так не уверены.

Instagram @svetlana_khodchenkova

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Подписчики 36-летней артистки в Instagram восприняли ее снимок, где она сидит в черных трусах, скрестив ноги и едва прикрыв ладонями грудь, неоднозначно.

«И вас-таки раздели! Ну что же это за такое️», — возмутился один из них.

«Так себе фото. Пошло и примитивно», — констатировал другой.

«Светлана, зачем вам это? У вас и так куча поклонников настоящих, а не таких, как у раздетых бездарных девок!» — написал третий.

Ранее Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела.

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