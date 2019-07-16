«И вас-таки раздели!»: Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера

Актриса Светлана Ходченкова едва ли ожидала такой реакции преданных поклонников после фотосессии без бюстгальтера. Возможно, артистка и предполагала, что тираж глянцевого журнала, на обложке которого и будет размещена фотография, будет раскуплен моментально, однако ее фанаты так не уверены.

Instagram @svetlana_khodchenkova

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Подписчики 36-летней артистки в Instagram восприняли ее снимок, где она сидит в черных трусах, скрестив ноги и едва прикрыв ладонями грудь, неоднозначно.

« И вас-таки раздели! Ну что же это за такое️ », — возмутился один из них.

« Так себе фото. Пошло и примитивно », — констатировал другой.

« Светлана, зачем вам это? У вас и так куча поклонников настоящих, а не таких, как у раздетых бездарных девок! » — написал третий.

Ранее Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела.